Horeca Vlaanderen wil dat mondmasker overal verplicht wordt: “De mensen snappen het niet meer”

Sinds vandaag/zaterdag geldt in horecazaken een mondmasker- en registratieplicht. Volgens Matthias De Caluwe van Horeca Vlaanderen leverden die nieuwe verplichtingen vooralsnog weinig problemen op. Maar hij dringt wel aan op meer uniformiteit. De voorbije dagen hebben immers ook heel wat burgemeesters en provinciegouverneurs eigen, lokale maatregelen opgelegd. “De mensen snappen het niet meer, er is nood aan eenheid van commando”, aldus De Caluwe, die hoopt dat de Nationale Veiligheidsraad van komende maandag dat ook gaat tonen.

Tegelijk pleit Horeca Vlaanderen voor een algemene mondmaskerdracht. “Als je buitenkomt, zet dan steeds een mondmasker op. Als we daarmee het virus kunnen tegenhouden, is het slechts een kleine moeite”, meent De Caluwe. Hij wijst erop dat hiervoor in principe zelfs niet het ordewoord van de Veiligheidsraad nodig is. “Laat het ons gewoon doen!”

Door zulke eenvoudige maatregelen hoopt de sector natuurlijk ook dat de horecasector kan openblijven en niet getroffen wordt door een nieuwe lockdown. De Caluwe wijst erop dat de winkels al sinds midden mei en de horecazaken sinds begin juni weer open zijn. “De eerste weken was er geen stijging van het aantal besmettingen. Laat ons zorgen dat wat goed liep, we kunnen openhouden.” De versoepelingen die nadien kwamen, zoals het openen van de grenzen, kunnen wat hem betreft worden teruggeschroefd. “Dat zou ook onze eigen toeristische industrie adem geven.”

Al beseft de zegsman van Horeca Vlaanderen ook wel dat specifieke maatregelen zoals in Antwerpen, waar het aantal coronabesmettingen de jongste week de hoogte in is geschoten, soms nodig zullen blijven. Dit leidde zaterdag overigens tot opvallend minder bezoekers in de Antwerpse binnenstad en veel annulaties bij horecazaken en cateraars, aldus De Caluwe. “Maar in zo’n geval, als lokale maatregelen nodig zijn, dan moeten er ook lokale steunmaatregelen komen. Volksgezondheid is immers een collectieve verantwoordelijkheid.” Daarnaast is er volgens de sector nood aan steun voor bedrijven die misschien nog erg lange tijd gesloten zullen moeten blijven, zoals discotheken of feestzalen.