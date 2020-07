Turnsters Aagje Vanwalleghem en Gaëlle Mys openhartig over misbruik door coach

De bekentenissen van de Nederlandse turncoach Gerrit Beltman, die in een interview met het Noordhollands Dagblad toegaf dat hij jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde, blijven weergalmen in de turnwereld. Aagje Vanwalleghem, een ex-pupil van Beltman, reageerde op de commotie bij VTM Nieuws. Voormalig turnster Gaëlle Mys reageerde via Instagram.