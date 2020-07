Niet de kritiek, wel een “zorgwekkende vaststelling” ligt aan de basis van vervroegde Veiligheidsraad

Niet de kritiek na de vorige Veiligheidsraad heeft ertoe geleid dat de ministers maandag vervroegd bijeenkomen. Wel de “zorgwekkende vaststelling” dat veel coronapatiënten in Antwerpen een enorme hoeveelheid virus in de neus blijken te hebben, waardoor er in de stad veel potentiële superverspreiders rondlopen. De provincie verkleint daarom op eigen initiatief de contactbubbels. Viroloog Marc Van Ranst roept toeristen en shoppers zelfs op Antwerpen te mijden.