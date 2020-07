Provinciale crisiscel in Antwerpen grijpt in: sociale bubbel beperkt tot 10 vaste contacten

De provincie Antwerpen verstrengt de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo besliste de provinciale crisiscel zaterdag om de sociale bubbel voor de komende vier weken te beperken tot 10 vaste contacten. Mondmaskers worden verplicht op drukke plaatsen.

Niemand mag met meer dan tien personen samenkomen op het publieke domein en er wordt tevens ook gevraagd de fysieke afstand binnen de sociale bubbel te respecteren. “Stel uw privéfeesten uit”, klinkt het advies van de provinciale crisiscel verder nog. Het dragen van mond-neusmaskers wordt verplicht op alle drukke publiek toegankelijke plaatsen voor alle personen boven de 12 jaar.

“Enkel als iedereen zich consequent aan alle maatregelen houdt, kunnen we er samen in slagen om over 4 weken een sterkte daling van het aantal besmettingen te zien in de grafieken. We roepen iedereen op om zeer creatief te zijn in het verslaan van het virus en niet in het omzeilen van de maatregelen”, laat gouverneur Cathy Berx weten in een mededeling.

Dadelijk meer.