Goed nieuws voor KRC Genk: op Maarten Vandevoordt na is niemand besmet met het coronavirus. Dat blijkt uit de testen die vrijdagmiddag werden afgenomen.

Donderdag raakte bekend dat Maarten Vandevoordt besmet is met het coronavirus. De 18-jarige doelman verliet meteen de oefenstage in het Zeelandse Burgh-Haamstede en moet thuis zeven dagen in quarantaine ...