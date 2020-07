De stad Beringen staat plots in de top vijf van Belgische gemeenten met het hoogste aantal besmettingen. Volgens burgemeester Thomas Vints (CD&V) zijn de positieve gevallen grotendeels terug te brengen tot vier gezinnen.

Uit de cijfers die Sciensano elke dag per gemeente vrijgeeft is te zien dat Beringen samen met die andere mijngemeente Heusden-Zolder in de Belgische top vijf staat van gemeenten die de afgelopen 7 dagen ...