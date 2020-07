FOD Economie publiceert voorbeeldformulier voor verplichte registratie in horeca

Horeca-uitbaters kunnen op de website van de FOD Economie voortaan een voorbeeldformulier vinden voor de registratie van klanten in hun zaak, een registratie die sinds zaterdag verplicht is. Het formulier is het werk van privacystichting Ministry of Privacy, in opdracht van Horeca Vlaanderen en onder impuls van minister van Privacy Philippe De Backer (Open VLD), klinkt het bij de stichting.

Per tafel of boeking moet één persoon een dergelijk aanwezigheidsformulier invullen. Er wordt onder meer gevraagd naar naam en voornaam. Een telefoonnummer of e-mailadres vermelden is verplicht.

Het formulier legt uit dat de registratieplicht het gevolg is van de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad van 23 juli, omwille van de strijd tegen de coronapandemie. Ook legt het formulier uit wat de uitbater doet met de gegevens.

Bekijk hier het formulier.

“We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van veertien dagen, waarna deze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de Covid-19-pandemie”, staat er.

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert van het Ministry of Privacy zegt dat het “erom gaat dat de klant informatie krijgt over wat er met zijn gegevens gebeurt”. Ook al staat het horeca-uitbaters vrij om zelf te beslissen of ze gebruikmaken van het voorbeeldformulier, met dit formulier en de richtijnen in de bijhorende FAQ respecteren ze volgens hem de privacyregels. Dobbelaere-Welvaert zegt dat er andere formulieren en apps in omloop zijn die niet conform zijn. Hij beklemtoont ook dat de gegevens in geen geval voor commerciële doeleinden mogen gebruikt worden. “Anders zou je het draagvlak verliezen.”