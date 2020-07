Bree - Ook in Bree werden mondmaskers verplicht op de vrijdagmarkt. Vanaf maandag moet je ook in het containerpark een mondmasker dragen.

Burgemeester Liesbeth Van der Auwera (CD&V): “De wekelijkse markt gaat weer door op de vertrouwde plaatsen in het centrum en rond de kleine ring. Na een grondige evaluatie met alle actoren hebben we besloten het dragen van een mondmasker te verplichten op markten en kermissen in Bree. Net zoals bij de vorige aangekondigde maatregelen, zijn we ervan overtuigd dat ook deze richtlijn goed opgevolgd zal worden. Ook in het stedelijke containerpark zullen er vanaf maandag mondmaskers gedragen moeten worden.”