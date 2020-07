Ovam pakt uit met bewustmakingscampagne om zwerfvuil tegen te gaan

Minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) en burgemeester van Genk Wim Dries (CD&V) hebben op het Stadsplein in Genk hun ‘Zomerlook’ van dit jaar voorgesteld. Dat deden ze voor de nieuwe campagne ‘Mooimakers’ van OVAM. Net als de Genkenaren toonden de minister en de burgemeester op een blauwe loper hoe er moet omgegaan worden met zwerfvuil. De campagne is een samenwerking van OVAM en Fost Plus met de Vereniging van Steden en Gemeenten (VVSG).

Zwerfvuil of slingervuil is in Vlaanderen nog steeds een probleem. Met Mooimakers wil de drie partners de Vlaming bewustmaken om zijn zwerfvuil mee naar huis te nemen en niet achter te laten in de natuur ...