Vrijdagavond heeft de burgemeester van Leopoldsburg besloten om een sluitingsuur op te leggen aan winkels/shops bij tankstations. De opgelegde sluiting gaat zaterdagavond in.

In Leopoldsburg gaat het om 3 tankstations, 2 in Heppen en 1 in Strooiendorp. “We nemen deze beslissing uit voorzorg”, zegt burgemeester Marleen Kauffmann (CD&V). “We stellen vast dat de shops een trekpleister ...