Forse stijging van besmettingen in Limburg: zeven nieuwe gevallen in Beringen

Hasselt - Er zijn in Limburg vandaag 131 nieuwe gevallen geteld over een periode van 7 dagen. Dat is een pak meer dan vrijdag (116) en zelfs dubbel zoveel dan twee weken geleden. Minder dan een derde van de Limburgse gemeenten is nu minstens een week coronavrij.

De besmettingscijfers in onze provincie gaan net zoals in de rest van het land niet de goede richting uit. In de top 10 van Belgische gemeenten met het hoogste aantal besmettingen de afgelopen 7 dagen staan er drie Limburgse: Heusden-Zolder (24), Beringen (22) en Hasselt (19). De eerste twee staan zelfs in de top vijf. In het geval van de provinciehoofdstad dalen de cijfers wel vergeleken met gisteren, maar voor de twee vermelde mijngemeenten gaat het om een stijging. Beringen gaat zelfs van 15 naar 22 nieuwe besmettingen.

Beringen piekt

Onderstaande grafiek toont aan dat sinds het dieptepunt op 6 juli (met ‘slechts’ 35 besmettingen) er een stijgende trend is. En belangrijker: de stijging is feller dan de daling die er aan voorafging. In Limburg zijn er op dit moment dubbel zoveel nieuwe besmettingen over een periode van 7 dagen als twee weken geleden en bijna vier keer zoveel als drie weken geleden.

De stijgende trend is goed zichtbaar op de grafiek met het aantal nieuwe besmettingen. Vooral op zaterdag 25 juli neemt de grafiek een hoge vlucht. Foto: RR

In negen gemeenten is er sinds vrijdag een stijging gemeten. In Beringen komen er maar liefst 7 nieuwe besmettingen bij. Op één dag stijgt het er van 15 naar 22 positieve gevallen over een periode van zeven dagen. Andere stijgingen werden gemeten in Ham en Maasmechelen (+3), Lummen (+2) en Hechtel-Eksel, Heusden-Zolder, Leopoldsburg, Nieuwerkerken en Tongeren (+1). In Hasselt zijn er twee besmettingen minder sinds vrijdag, Alken, As en Hamont-Achel registreerden er elk eentje minder.

Incidentiegraad

Acht gemeenten in onze provincie hebben op dit moment een incidentiegraad van 20 of meer bereikt. Dat is het getal dat de verhouding besmettingen per 100.000 inwoners uitdrukt. Een incidentiegraad boven de 20 is een van de drie knipperlichten die volgens Sciensano verhoogde waakzaamheid vergen. In Limburg gaat het om Heusden-Zolder (71), Beringen (47), Wellen (41), Nieuwerkerken (29), Ham (28), Hasselt (24), Tongeren (23) en Houthalen-Helchteren (20). Let wel: in gemeenten met een laag bevolkingsaantal kunnen enkele besmettingen al snel voor een hoge incidentiegraad zorgen.

Coronavrij status

Er zijn vandaag nog maar 13 gemeenten zonder besmetting de afgelopen 7 dagen. Vier gemeenten hebben vergeleken met een dag geleden hun coronavrije status verloren. Het gaat om Maasmechelen, Lummen, Hechtel-Eksel en Ham. Opvallend: Hechtel-Eksel is (Herstappe niet meegerekend) de Limburgse gemeente die al het langste coronavrij was. Het laatste positieve covidgeval dateerde er van 8 juni.

Anderzijds zijn er twee gemeenten waar de situatie wel de goede kant opgaat: As en Hamont-Achel zijn op dit moment opnieuw 7 dagen zonder besmettingen. De andere coronavrije gemeenten op dit moment zijn Borgloon, Heers, Herstappe, Hoeselt, Lommel, Kinrooi, Bree, Halen, Gingelom, Diepenbeek en Voeren.