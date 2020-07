Triatlons van Embrun en Gérardmer vallen dit jaar in het water

De triatlonwedstrijden over lange afstand in het Franse Embrun (15 augustus) en Gérardmer (5 en 6 september) vinden dit jaar wegens de coronacrisis niet plaats. Dat hebben de organisatoren bevestigd.

Verschillende Belgische toptriatleten zouden in de wedstrijden starten. Frederik Van Lierde, Diego Van Looy en Timothy Van Houtem wilden hun kans wagen in Embrun. Alexandra Tondeur nam normaal deel aan de race in Gérardmer.

De triatlon van Embrun is een van de zwaarste ter wereld. Deelnemers moeten 3,8 kilometer zwemmen, 186 kilometer fietsen en een marathon lopen. Diego Van Looy (2018) en Tine Deckers (2017) zijn de enige Belgen op de erelijst.