Feestjes met ‘virtueel Tomorrowland’ afgelast: Rupelstreek schrapt alle evenementen tot eind augustus

De veiligheidscel van de vijf Rupelgemeenten (Niel, Boom, Schelle, Hemiksem en Rumst) en Aartselaar heeft beslist om alle evenementen groot en klein op hun grondgebied af te blazen. Concreet was er dit weekend een openluchtfeestje met ‘virtueel Tomorrowland’ op groot scherm gepland bij zomerbar Bar Hasart in Boom. Wie een ticket had gekocht, is inmiddels al verwittigd. Een gelijkaardig evenement in café Sportifke in Niel is ook afgelast.