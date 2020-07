Elke gemeente zijn eigen coronaregels: “Niemand weet wat waar mag”

Wie een daguitstap plant, traint het best zijn kortetermijngeheugen. Want op zowat elke plek in Vlaanderen gelden nu andere coronaregels. De burgemeesters nemen de vlucht vooruit omdat de overheid terughoudend is in het opleggen van al te rigoureuze verplichtingen. “Het is een chaos aan het worden, we doen allemaal maar wat”, geven verschillende burgemeesters toe. Er is wel één constante: wie zondigt, betaalt 250 euro.