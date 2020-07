Rust roest, in sommige gevallen valt het letterlijk te nemen. De Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA waarschuwt vrijdag voor roestgevaar bij zowat 2.000 Boeing 737-toestellen die werkloos op het tarmac staan. Het gaat om een nieuwe tegenslag voor Boeing.

De FAA beveelt de inspectie van zowat 2.000 jets. Er is sprake van een gevaar op roestvorming bij een klep in de motor van toestellen die langer dan zeven dagen aan de grond staan. Het euvel kan in het ...