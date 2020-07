Ex-coach Aagje Vanwalleghem: “Ik mishandelde en vernederde jonge turnsters”

De Nederlandse turncoach Gerrit Beltman zegt dat hij jonge turnsters tijdens trainingen heeft mishandeld en vernederd. Dat vertelt hij in een interview in het Noordhollands Dagblad. Beltman coachte een hele reeks topturnsters, onder wie ook de Belgische Aagje Vanwalleghem.

“Het gedrag wat ik vertoonde, is op geen enkele wijze goed te praten. Ik wilde per se winnen, ten koste van álles, stelde mij spijkerhard op. Ik schaam mij diep nu. Nooit heb ik bewust de intentie gehad om te slaan, om te schelden, te kwetsen of te kleineren. Maar het gebeurde wél”, zegt hij. “Ik sloeg daarin door, dacht dat het de enige manier was om een topsportmentaliteit te kweken. Ik verwijt mezelf dat ik ben tekortgeschoten.”

Gerrit Beltman Foto: MARC HERREMANS -VUM

De 64-jarige Beltman werkte tot 1 december 2010 bij gymnastiekunie KNGU. Daarna zette hij zijn loopbaan voort in Canada. Beltman was binnen de KNGU onder meer actief als coach van het opleidingsinstituut in Almelo (NTTC) en als landelijk talentcoördinator vrouwenturnen.

In de periode 1999-2001 was Beltman ook een tijdlang de trainer van de Belgische topturnster Aagje Vanwallgehem.

In 2011 stelden turnsters in Nederland, onder wie Suzanne Harmes en Gabriëlla Wammes, misstanden aan de kaak. Wammes en Harmes vertelden onder meer over hun ervaringen met oud-bondscoach Frank Louter, die net als Beltman door de turnsters werd beticht van fysieke en geestelijke mishandeling. Toenmalig voorzitter Jos Geukers bood toen namens de gymnastiekunie excuses aan. Beltman zweeg in de jaren daarna maar doet nu zijn verhaal in het Noordhollands Dagblad.

Aagje Vanwalleghem: “Mentaal en fysiek misbruik tot op heden aanwezig in de Belgische gymnastiek”

Aagje Vanwalleghem reageerde zelf op Instagram, zonder concreet in te gaan op de feiten. “Naar aanleiding van het zeer actuele topic mental en physical abuse bij gymnasten overheen de wereld kan ik niet anders dan ingaan op dit issue dat sinds de start van mijn topsortcarrière in 2000 tot helaas op heden ook hier in België aanwezig is binnen de gymnastiek”, zegt de ex-turnster. “Ik heb in de turnwereld heel wat contacten die me vragen aan de alarmbel te trekken en voel me als een van de pioniers in de Belgische gymnastiek dan ook verantwoordelijk om op deze vraag in te gaan. Dit deed ik dan ook afgelopen weken.”

Aagje Vanwalleghem en Nina Derwael Foto: BELGA

“Getuigen deed ik reeds uitvoerig in het boek dat ik schreef in 2016, niet toevallig “Veerkracht” genaamd. Ik heb me, samen met het BOIC geëngageerd om dit topic op een constructieve manier te bespreken en met verschillende partijen aan tafel te gaan zitten, die in de hoedanigheid zijn hierin verbetering te brengen zodat de bestaande en volgende generatie gymnasten met plezier gymnastiek kunnen beoefenen, zonder schrik te moeten hebben om te spreken, hun emoties, twijfels en angsten te uiten, zonder het gevoel te hebben dat ouders in onwetendheid worden gehouden en al helemaal zonder het gevoel dat hun zelfvertrouwen en zelfwaarde wordt geschaad met vaak ernstige gevolgen in het leven na topsport.”

“Als pionier in het Belgische turnen pleit ik voor een turnwereld waarin een gymnast zijn of haar talenten op een verantwoorde manier kan ontplooien, met plezier om zijn of haar sport te beoefenen en waarbij het mogelijk moet zijn om aan de hand van een open communicatie met de volledige entourage van de gymnast te bekijken welke de beste opties zijn om het leven van een gymnast acceptabel te maken zodat elke gymnast kan blijven doen waar hij zo van houdt, gewoon... turnen. Mental en physical abuse in eender welke sport kan niet.”