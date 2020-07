Vergeet uw mondmasker niet. En houd het in de aanslag. Eens de deur uit moet het mondmasker vanaf vandaag op meer plaatsen op dan waar het af mag. In het centrum van vijf steden en in de enkele straten van nog zes Limburgse gemeenten, in alle winkels, openbare gebouwen en bij het binnengaan van café of restaurant moet het mondkapje op. Anders riskeert u 250 euro coronaboete. Een overzicht.