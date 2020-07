The show must go on. Anderlecht oefent vandaag tegen Nantes, hoewel de Franse club vier coronagevallen bekendmaakte. Club Brugge speelt dan weer de Brugse Metten tegen Lille en ook die ploeg is al getroffen door het virus. “De spelers die meedoen, zijn wel veilig”, benadrukken de clubs. Maar wat als deze trend zich doorzet in de competitie?