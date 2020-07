Twee jaar geleden ging zijn naam de wereld rond als de revelatie uit Girl, maar Victor Polster is niet het type dat zich het hoofd gek laat maken. “Ik zou het zielig vinden me aan dat succes te blijven vastklampen. Ik begin aan een nieuw hoofdstuk.” Een hoofdstuk dat de 18-jarige artiest wil schrijven als danser in Duitsland en acteur op Netflix.