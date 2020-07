Er is enkele dagen geleden een driejarig kindje overleden aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus. Dat meldde de interfederale woordvoerder over het coronavirus, Boudewijn Catry. “Het raakt ons allemaal diep, als wetenschappers, maar in de eerste plaats als ouders. We willen ons diepste medeleven betuigen aan de ganse familie”, zei Catry. Het zou gaan om een meisje.