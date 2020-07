Atalanta met invaller Castagne kan niet winnen van Milan met Saelemaekers, tweede plaats ligt voor het grijpen in Italië

Atalanta heeft vrijdagavond de topper op het veld van Milan niet kunnen winnen. Zapata maakte de openingstreffer van Calhanoglu ongedaan, Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) miste een penalty voor de bezoekers. Door het gelijkspel kunnen zowel Inter (derde) als Lazio (vierde) later dit weekend over Atalanta naar de tweede plek springen.

De rood-zwarten kwamen al vroeg op voorsprong door een heerlijke vrije trap van Calhanoglu, die de bal vanuit een scherpe hoek rechtstreeks in de verste winkelhaak trapte en zo doelman Pierluigi Gollini verraste. Tien minuten later kregen de bezoekers uit Bergamo al een uitgelezen kans om gelijk te stellen, maar Ruslan Malinovskyi trapte zijn penalty te centraal. Doelman Gianluigi Donnarumma bracht redding.

GOOOOAL | Wat een schitterende vrije trap van Çalhanoglu! ??



1??-0?? #MilanAtalanta ???? pic.twitter.com/Vh8GKhBNzW — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) July 24, 2020

De gelijkmaker viel toch nog: Duvan Zapata hield het hoofd koel in een scrimmage voor doel en lukte van dichtbij de 1-1. Daar bleef het echter bij in een verder teleurstellende pot voetbal. Bij Milan begon Alexis Saelemaekers in de basis. De Belgische rechterflank werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Atalanta bracht Timothy Castagne als invaller. Inter en Lazio, de clubs van Romelu en Jordan Lukaku, kunnen komend weekend over Atalanta springen naar de tweede en derde plek indien ze winnen.