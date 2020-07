Michel (60) ligt al 127 dagen in het ziekenhuis: “Stem nagenoeg voorgoed kwijt”

Sint-Truiden / Leuven -

Geen enkele Limburgse coronapatiënt ligt al langer in het ziekenhuis dan Michel Reniers (60). De Truienaar werd op 20 maart, de dag dat zijn moeder overleed, opgenomen en herstelt 127 dagen later nog altijd in het ziekenhuis. “Hopelijk mag ik binnen enkele weken naar huis”, zegt Michel.