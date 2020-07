Mondmaskers verplicht op Lekdreef in Averbode

Tessenderlo -

Wie een ijsje wil gaan eten op de Lekdreef, de befaamde ijskarren op de grens van Tessenderlo met Averbode (Scherpenheuvel-Zichem), moet ook daar voortaan een mondmasker dragen. Dat heeft het schepencollege van Scherpenheuvel-Zichem beslist. Het dragen van een mondmasker is er nu verplicht voor en na de consumptie van een ijsje. “Het is vijf voor twaalf, iedereen moet zijn verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Manu Claes (CD&V). “De stadsdiensten en de politie werken in eerste instantie ondersteunend. Maar wie hardleers is, mag een boete verwachten.”