Vlaanderen kleurt plots oranje op Europese kaart: “We moeten weer in lockdown”

Het Europese Center for Disease Control ECDC heeft vrijdag de nieuwe kaart van Europa uitgebracht met de typische kleuren voor landen en regio’s die coronagevaarlijk zijn. Vlaanderen is daarin als geheel van geel naar oranje gegaan, zegt biostatisticus Geert Molenberghs in ‘Terzake’. “We moeten weer in lockdown.”

Code oranje betekent dat Vlaanderen als geheel in de voorbije twee weken boven de alarmdrempel zit van 20 nieuwe coronabesmettingen per 100.000 inwoners. Voor heel België staat dat aantal op 19,4, nog maar net “geel” dus. Vlaanderen is trouwens een van de weinige regio’s in heel West-Europa die oranje kleuren. Alleen Luxemburg en enkele regio’s in Spanje, Portugal en Zweden doen nog slechter.

“Dit onderstreept de stelling dat dit geen lokale uitbraak meer is”, zegt infectiologe Erika Vlieghe. “Dit is frustrerend, want wij weten dat eigenlijk al een paar dagen. We zien het aantal gemeenten met meerdere gevallen dag na dag toenemen. We hebben dat op de overlegcomités ook gezegd, maar het is moeilijk om de machine in gang te krijgen.”

De volgende Veiligheidsraad is pas volgende vrijdag. “Dat is nog heel lang in deze fase van de epidemie”, zegt Vlieghe. “We moeten in deze fase eigenlijk elke dag herbekijken of we wel genoeg doen. In zo’n heel steile fase moet je kort op de bal spelen telkens je nieuwe informatie krijgt.

“Het is 5 na 12”, zegt ook Molenberghs. “Rood is het gelukkig nog niet, dat moeten we vermijden. We moeten weer in lockdown gaan. Niet noodzakelijk zo fel als de eerste, want we hebben veel geleerd en kunnen enkele sectoren wel open houden. Maar nu moet vooral het contact teruggeschroefd worden. De bubbel van vijftien moet teruggebracht worden, dat is bittere noodzaak. We moeten het aantal contacten terugbrengen om het virus te kunnen stoppen.”