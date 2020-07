Frank de Boer weg bij Atlanta United

Frank de Boer is niet langer trainer van Atlanta United. Beide partijen hebben na onderling overleg besloten uit elkaar te gaan, meldt de Amerikaanse club. Ook assistenten Orlando Trustfull en Bob de Klerk en video-analist Erwin Koenis gaan weg bij Atlanta United.

De Boer werd met Atlanta United al vroeg uitgeschakeld in het MLS is Back Tournament. De Nederlandse oud-international zei woensdag nog niet aan opstappen te denken. De Boer was anderhalf jaar lang hoofdcoach bij Atlanta. In zijn eerste seizoen verloor hij met de club in de eindstrijd van de Eastern Conference van Toronto FC.