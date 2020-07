Kim Clijsters wordt verkozen tot ‘Player of the Match’ en wint drie duels op één dag

Vruchtbaar dagje voor Kim Clijsters, die op het World Team Tennis in West-Virginia drie wedstrijden afhaspelde, telkens goed voor winst. De 37-jarige Limburgse won eerst aan de zijde van Kveta Peschke het vrouwendubbel (5-2) en vervolgens samen met Jack Sock de gemengde variant (5-4), terwijl ze in het enkelspel Monica Puig klopte (5-4).

In die laatste match had ze bij een 1-3 achterstand haar ploegmaat Sabine Lisicki vervangen. “Na het gemengd dubbel dacht ik nochtans dat mijn dagje erop zat, maar ik heb me fysiek en mentaal nog kunnen ...