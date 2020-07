Shishabars moeten stoppen met waterpijp

Heusden-Zolder - Vanaf zaterdag is het in de shishabars verboden om de waterpijp te roken. Dat staat in het koninklijk besluit met de nieuwe maatregelen dat is uitgevaardigd om de verdere verspreiding van het coronavirus te stoppen.

Ook in Heusden-Zolder worden de shishabars met de vinger gewezen als bron van besmetting omdat de waterpijp van de ene naar de andere persoon wordt doorgegeven. Maar, zegt burgemeester Mario Borremans, het bewijs dat de toename van het aantal gevallen in Heusden-Zolder daaraan te wijten is, is niet geleverd. In de mijngemeente zijn er officieel vier shishabars, maar er zijn er anderen die onder de radar blijven. Zij verknoeien het voor ons, klinkt het bij de eigenaars die het wel goed menen en met alle voorschriften in orde zijn.