STVV zal zijn thuiswedstrijden in augustus achter gesloten deuren spelen. De club doet dat in het belang van de volksgezondheid. Bovendien zou het moeilijk zijn om te bepalen welke 400 supporters precies binnen mochten op Stayen. De supporters van de Kanaries missen zo de topper tegen Anderlecht en het duel tegen Cercle Brugge. Voor de club is het opnieuw een financiële aderlating, want STVV zag op de laatste speeldag van vorig seizoen ook al de topaffiche tegen Anderlecht in rook opgaan.