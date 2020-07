Twee cannabisplantages ontdekt, drie personen aangehouden

Diest / Heusden-Zolder / Scherpenheuvel-Zichem -

De politiezone Demerdal heeft na de ontdekking van twee cannabisplantages in Diest en Scherpenheuvel-Zichem drie personen gearresteerd. Het trio is intussen aangehouden. Ook in Heusden-Zolder gebeurde een huiszoeking in het kader van het onderzoek.