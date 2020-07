GEES-voorzitster Erika Vlieghe niet meer aanwezig op Veiligheidsraad

GEES-voorzitster Erika Vlieghe zal niet meer aanwezig zijn om de komende Veiligheidsraden. Dat heeft ze vrijdagavond verklaard aan Het Laatste Nieuws.

“Het feit dat we als wetenschappers mee in overlegstructuren zitten, is al een lastige zaak. Maar zodra geïnsinueerd wordt dat je beslissingen goedkeurt louter om het feit dat je daar zit, is voor mij een brug te ver”, aldus de infectiologe. “Om die reden heb ik besloten dat ik niet meer op de Veiligheidsraad aanwezig zal zijn. Daar kom ik niet meer op terug.”

Eerder had Vlieghe al gezegd te overwegen om te stoppen als voorzitter van de exitgroep. Als reden daarvoor haalde ze onder meer een incident aan met Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA). “Als de politieke communicatie op dat elan verdergaat, overweeg ik om ermee op te houden (..) Ik ben niet het schaamlapje voor de politiek.”

Haar ontslag heeft ze vooralsnog niet ingediend, maar Vlieghe zal dus niet meer naar de Veiligheidsraden gaan.