Geen tweede stunt op rij voor 15-jarige Ben Mertens: Sam Baird is te sterk in tweede kwalificatieronde voor WK snooker

De 15-jarige Ben Mertens heeft zich niet tot op het WK snooker kunnen stunten. Nadat hij in de eerste ronde van de kwalificaties verrassend James Cahill klopte, ging hij in de volgende ronde onderuit tegen Sam Baird: 6-4.

Woensdag debuteerde Mertens met een 6-2 zege tegen James Cahill (WS-106). Hij werd zo de jongste speler in de geschiedenis die een wedstrijd won op het wereldkampioenschap. Tegen Baird leek een nieuwe stunt in de maak. Met breaks van 51 en 77 nam “Tintin” een 2-4 voorsprong, maar vervolgens kon hij zijn kansen niet meer benutten. Baird, die in het tweede frame al een 81 weggepot had, maakte het met breaks van 56, 52 en 51 af.

Luca Brecel (WS-37) begint er zaterdag in de derde ronde aan tegen de Ier Fergal O’Brien (WS-71). Die schakelde donderdag Rod Lawler (WS-112) met 6-3 uit. Van drie vorige partijen tegen de 48-jarige O’Brien, won Brecel er twee. Bij een nieuwe zege volgt voor “The Belgian Bullet” een duel om een plaats in de Crucible tegen Alfie Burden (WS-75) of de Chinees Liang Wenbo (WS-34).

De 25-jarige Limburger kan zich voor de vijfde keer voor een WK plaatsen, de tweede ronde bereiken lukte hem nog niet. In 2012 werd Brecel de jongste WK-deelnemer in de geschiedenis. Hij was toen 17 jaar en 45 dagen oud.

Tweede kwalificatieronde:

Sam Baird (Eng/77) - Ben Mertens (Bel) 6-4

38-68, 92(81)-16, 75-54, 17-65, 1-88(51), 12-77(77), 71(56)-38, 76-38, 75-36, 103(52,51)-30