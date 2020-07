Anthony Vanden Borre mee op teambuilding van Anderlecht

Anderlecht heeft vrijdagmiddag beelden gedeeld van zijn teambuilding “in het bos”. Anthony Vanden Borre was ook van de partij.

Vanden Borre kreeg in januari een minicontract bij Anderlecht. Hij kwam echter niet aan spelen toe en eigenlijk was de directie vorige maand van plan afscheid van hem te nemen. Zover kwam het niet. De gewezen Rode Duivel was vragende partij om te blijven meetrainen en Kompany overtuigde iedereen om de deur voor zijn vriend niet meteen dicht te gooien.

Team building dans la forêt. ?? Course d'orientation avec @roofe. English with Hendrik. Moves met @Michelvlap. En het huiswerk van @JeremyDoku. pic.twitter.com/rCTObBvuBb — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) July 24, 2020

Zo komt het dat Vanden Borre toch nog aangesloten is bij Anderlecht. De verdediger doet voorlopig de voorbereiding mee. Het is aan hem om een voetbaltoekomst af te dwingen bij paars-wit. Zo niet, krijgt hij wellicht een andere rol.