Microbioloog Herman Goossens: “Als we niet snel ingrijpen, stevenen we af op ramp”

Na onder meer Erika Vlieghe, Pierre Van Damme en Marc Van Ranst heeft nu ook microbioloog Herman Goossens (UAntwerpen) zware kritiek geuit op de “veel te softe” maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. “Als we niet snel efficiënte maatregelen nemen, stevenen we af op een regelrechte ramp”, zei hij vrijdag in ‘De wereld vandaag’ op Radio 1.

“We zijn allemaal erg verontrust door wat er zich de voorbije weken heeft afgespeeld, de spectaculaire stijging van het aantal besmettingen”, aldus Goossens. “De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad zijn ver onvoldoende en veel te soft. Als we niet snel ingrijpen, stevenen we af op een ramp.”

Dat de volgende Nationale Veiligheidsraad pas volgende vrijdag weer plaatsvindt, is volgens Goossens ook veel te laat. “Het kan niet snel genoeg gaan. Elke dag dat we wachten, is een dag te lang. De maatregelen die nu genomen zijn, gaan niet ver genoeg. Daar zijn alle experten het over eens.”

Goossens zegt onder meer dat de contactopsporing nog beter moet en dat er communicatiespecialisten en influencers ingeschakeld moeten worden om bepaalde gemeenschappen te bereiken. “En we moeten ook naar precieze lockdowns gaan en gedane versoepelingen een stuk terugschroeven. Anders gaan we naar een regelrechte catastrofe in het najaar.”

Wel goed vindt de microbioloog dat de lokale besturen nu zelf maatregelen kunnen nemen. “Maar ik ben wel bang dat er veel verschillende initiatieven genomen zullen worden, waardoor de mensen niet meer zullen weten wat waar geldt.”