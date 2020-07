Mislukte plofkraak in Neeroeteren en schietpartij in Maasmechelen: daders op de vlucht

Regio

In het Maasland gebeurden dinsdagochtend op korte tijdspanne van elkaar twee ernstige feiten. Terwijl in Maasmechelen een achtervolging met schietincident was werd in Maaseik een mislukte plofkraak ge...

Bekijk video