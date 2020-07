Marc Van Ranst na oproep van gouverneur om bubbel te beperken tot twee mensen: “Dat is signaal dat we van regering hadden verwacht”

De cijfers in Antwerpen zijn niet goed. De stad is dé broeihaard van het coronavirus bij uitstek. Gouverneur Cathy Berx roept Antwerpenaren dan ook op om hun sociale bubbels opnieuw te beperken tot het gezin of twee vaste vrienden uit te kiezen om mee af te spreken. Viroloog Marc Van Ranst en biostatisticus Geert Molenberghs juichen dat toe, en hopen dat ook de rest van het land volgt.