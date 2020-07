Zo haal je de sfeer van Tomorrowland binnen in je bubbel

Zonder de coronacrisis zou Tomorrowland dit weekend plaatsvinden op de site van het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in Boom. Nu moeten de fans overal ter wereld het stellen met een digitale editie van het festival. Met deze vijf tips, kun je je helemaal inleven tijdens het bekijken en beluisteren van de dj-sets.

Het ticket

Het eerste wat onmisbaar is, is uiteraard het ticket voor deze digitale editie. Dat vind je op de officiële site van het festival. Voor een weekendpasje betaal je 20 euro, voor een ‘Home Party Ticket’ betaal je 50 euro. Hiermee kun je ook een week lang alle performances herbekijken. Ook dagtickets zijn verkrijgbaar aan 12,50 per stuk. Log wel even in op je Tomorrowland-account te vervolledigen. Geen idee wie er het beste van zichzelf geeft tijdens deze uitzonderlijke editie? Katy Perry, Tale of Us, Charlotte De Witte en Claptone zijn slechts enkele van de klinkende namen.

aroundtheworld.tomorrowland.com

Festivalsfeer in je interieur

Wie ooit al op het festivalterrein heeft rondgelopen, zag vast veel attributen de lucht ingaan. Van opblaasbaar speelgoed tot vlaggen… Simuleer deze vibe en installeer de flamingo of unicorn uit het kinderzwembad voor de gelegenheid gewoon in je living. Of kies voor een item dat je makkelijk in de lucht kunt houden. De Belgische vlag, die van je favoriete vakantieland of een exemplaar met alle kleuren van de regenboog draagt bij aan de positieve sfeer.

Vlag - 7,88 euro via Bol.com / zwembnoodle eenhoorn - 5,99 euro via Fun.be / roterende discoballen - 27,99 euro via Dreamland.be / gouden zwaantje - JBC - 11,66 euro

Make-up

Tomorrowland is hét festival om met je make-uplook een beetje verder te gaan dan je gewoon bent. Denk aan fellere kleuren rond de ogen en glitter, véél glitter. In je living ben je minder blootgesteld aan extreme weersomstandigheden - denk zwoel zomerweer of felle regenbuien - maar als je jezelf in het zweet danst, kan een spray om te producten te fixeren van pas komen.

Lovertjes - MAC - 23 euro / roze eyeliner - Dior - 35,50 euro via De Bijenkorf / Prep + Prime Fix+ Mattifying Mist van MAC - 19,50 euro / oogschaduwpalet Urban Decay - 43,92 euro via Ici Paris XL / trio van highlighters - Guerlain - 58,90 euro via planetparfum.com

Festivaloutfit

Als het loungen in de zetel verandert in een dansje met je bubbels en het salon aan de kant wordt geschoven, kun je ineens hulde brengen met je outfit. Trek beste schoenen aan en dans ‘like there’s’ no tomorrow. Hapjes en drankjes op? Dan kun je met een dagrugzak naar de supermarkt om proviand in te slaan. Vergeet je mondmasker niet!

Jeansshortje met hoge taille - Levi’s - 54,95 euro / blousje - Third Form - 77,95 euro via Zalando.be / sneakers Tommy Hilfiger - 96,95 euro / fluffy rugzak, om nog wat proviand te halen in de supermarkt - Eastpak - 52,50 euro / oorbellen - Roxanne Assoulin - 100,83 euro via Net-a-porter.com /

Op tafel

Bezorgingsdienst Deliveroo brengt een speciale Tomorrowland food box tot aan je deur. Je hebt de keuze tussen verschillende pakketten - een met de focus op Absolut Vodka en een met Havana Club - met een selectie hapjes. Bekertjes, ijsblokvormpjes en andere merchandising inbegrepen. Per box betaal je 45 euro. Bestellen doe je hier.