Braderie en avondmarkt geannuleerd, wel zondagopening tijdens eerste soldenweekend.

Sint-Truiden -

Vorige maand besliste middenstandsvereniging Shop & The City om het braderieweekend in Sint-Truiden uit te stellen naar het weekend van 1 tot 3 augustus, samen met de start van de soldenperiode. Gezien de stijgende trend in coronacijfers, werd er beslist de braderie en de avondeditie van de Haspengouw Markt alsnog te annuleren. De zondagsopening op 2 augustus gaat wel door.