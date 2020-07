“Draag je mondmasker ook als je koffie haalt op het werk”

Een verplichting is er niet, maar het zou een goed idee zijn om ook op het werk een mondmasker op te zetten wanneer je je van de ene plek naar de andere begeeft, bijvoorbeeld om een koffie te halen. Daartoe roept alvast de externe preventiedienst Liantis op. “Alleen zo kunnen we de tweede golf zo klein mogelijk houden”, klinkt het vrijdag in een persbericht.