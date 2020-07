“Half augustus overleg gepland over start nieuwe schooljaar”

“We hopen dat het schooljaar in september kan starten met code geel, maar we wachten het overleg af van de Vlaamse onderwijswereld half augustus om te zien welk scenario het wordt.” Dat zegt Marijke Van Bogaert, woordvoerder van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, vrijdagmiddag. Ook de expertengroep GEES zal op dat overleg haar inbreng hebben over wat mogelijk is op 1 september.