Strenge controles en samenscholingsverbod in Heusden-Zolder

Heusden-Zolder -

Heusden-Zolder, Beringen en Houthalen-Helchteren gaan samenscholingen boven 10 personen verbieden tussen tien uur 's avonds en zes uur 's ochtends. Ook nemen de drie mijngemeenten extra maatregelen met betrekking tot het Offerfeest dat volgende week vrijdag op 31 juli zal plaatsvinden. In Heusden-Zolder zijn de laatste zeven dagen 23 nieuwe besmettingen vastgesteld. Inspecteurs van de lokale politie gaan daarom in burger op ronde, om te kijken of de opgelegde maatregelen nauw worden opgevolgd.