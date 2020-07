Met het panorama van de drie torens van Ieper duiken we in deelgemeente Zillebeke het bos in. Het groengebied van liefst 250 hectare is om in te verdwalen. De Palingbeekroute leidt ons langs poelen en boomgaarden, door bossen, graslanden en speelweiden, en tot bij de restanten van het oorlogsverleden in de Westhoek. De stevige wandeling van 12,4 kilometer kan je onderweg inkorten tot 7,9 kilometer.