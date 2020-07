Man krijgt 15 jaar cel voor plannen van aanslag op Witte Huis, Vrijheidsbeeld en synagoge

Een 23-jarige man is wegens het plannen van een aanslag op het Witte Huis tot een gevangenisstraf van vijftien jaar veroordeeld door een federale rechtbank. Hij had ook aanslagen op het Vrijheidsbeeld in New York en op het Washington Monument, het Lincoln Memorial en een synagoge in de hoofdstad Washington gepland, deelde het Amerikaanse ministerie van Justitie donderdag (plaatselijke tijd) mee.