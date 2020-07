Peuter van 3 jaar gestorven door coronavirus: “Laat dit een wake-up call zijn”

Het Nationaal Crisiscentrum heeft vrijdag bekendgemaakt dat een peuter van drie jaar oud is overleden aan de gevolgen van een besmetting voor het coronavirus.

Recent is een peuter van drie jaar oud overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano vrijdag bekendgemaakt tijdens de persconferentie. “We hebben vandaag helaas heel slecht nieuws te melden”, zei Catry. “Het moet duidelijk zijn dat niemand immuun is.”

Het driejarige slachtoffer is het jongste coronaslachtoffer dat in ons land te betreuren valt. Eerder deze maand overleed een achttienjarige vrouw in Brussel. Eind maart overleed in Gent een twaalfjarig meisje.

LEES OOK. Aantal besmettingen blijft stijgen, gemiddeld 220 per dag, maandag piek van 400

Aantal overlijdens stijgt

“Het aantal overlijdens stijgt intussen, vorige week waren dat er gemiddeld drie per dag”, vervolgde Catry. Gemiddeld worden er nu ook dagelijks vijftien personen opgenomen in het ziekenhuis. Op dit moment liggen er 203 mensen in het ziekenhuis, van wie 40 personen op de afdeling intensieve zorgen.

“Het is daarom van het allergrootste belang dat we de epidemie afstoppen”, vervolgde Catry. Hij riep daarom de bevolking op om te allen tijde mondmaskers te blijven gebruiken. “Gebruik mondmaskers, en niet de spatmaskers die bovenaan open zijn. Die bieden geen enkele bescherming tegen het virus. Ook enkele andere zaken die heel normaal lijken, zoals het eten van nootjes op café uit dezelfde schaal, of drinken uit hetzelfde waterflesje, kunnen erg gevaarlijk zijn.”

Dagboek met contacten

“Het beperken van de sociale contacten is van kapitaal belang om het virus de kop in te drukken”, zei Yves Stevens van het Crisiscentrum. “Dat is niet evident, maar deze zomer moeten we echt de sociale contacten beperken. Dat bewijzen de cijfers van de afgelopen dagen. Om eventueel later contactonderzoek te vergemakkelijken, kunt u ook het beperkte aantal mensen dat u toch ontmoeten, bijhouden in een dagboek.”

Ook Stevens riep op om steeds een mondmasker bij te hebben bij het verlaten van de woning. “Het mondmasker vervangt de andere maatregelen, zoals sociale afstand en goede handhygiëne, geenszins. Laksheid is een goede bondgenoot van het coronavirus.”

Stevens: “Het is vrijdag, het weekend staat voor de deur. Het wordt een heel belangrijk weekend. Als we de pandemie willen tegenhouden, moeten we nu actie ondernemen. Dit is vooral een oproep aan de jongvolwassenen. Geniet van het weekend, maar doe alstublieft niet te zot.”

LIVE. Volg hier alle ontwikkelingen over het coronavirus