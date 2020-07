Schokkend: Jongeren drenken dakloze man in bier en gooien hem daarna in kanaal

Schokkende beelden uit Birmingham waar twee jongeren een harteloze “grap” uithalen met een dakloze man. De kerels spreken de man eerst aan en vragen of alles goed met hem gaat. De dakloze man lijkt wel blij met de aandacht, maar dat slaat snel om wanneer een van de jongens hem begint uit te lachen en een volledige pint bier over zijn hoofd heen kapt. Niet veel later besluit de filmer het af te maken en duwt hij de hulpeloze man in het water.

De twee jongens lopen al lachend weg en posten hun video niet veel later online. Die gaat snel viraal, maar niet het met gewenste effect. Online regent het reacties van verontwaardiging over het smakeloze en wrede optreden van de twee heren: “Wat een rotzakken, dit is echt het laagste van het laagste.”

Verschillende buurtbewoners kregen de video te zien en besloten om de dakloze man een hart onder de riem te steken. De video kwam ook in handen van de politie, die verdere stappen besloot te ondernemen. “Dit was echt een vuile aanval op een kwetsbaar persoon” aldus sergeant Dale Quiney van de politie van Birmingham. Ze zijn nu op zoek naar de originele makers van de video en roepen op nuttige informatie te delen.