Antwerps gouverneur: “Alstublieft, beperk uw contacten tot het gezin of twee vaste vrienden”

Antwerps gouverneur Cathy Berx roept haar provinciegenoten op om het aantal sociale contacten weer streng te beperken. “Alstublieft, beperk uw contacten terug tot het gezin of kies twee vaste vrienden.”

De stad Antwerpen en een aantal randgemeenten zijn zwaar getroffen op het vlak van nieuwe besmettingen met het coronavirus. Berx nam al het initiatief om aan lokaal contactonderzoek te doen in Borgerhout en Antwerpen-Noord en ze wil burgemeesters ondersteunen bij het indien nodig nemen van extra maatregelen bovenop de verstrenging van de regels die de Nationale Veiligheidsraad donderdag aankondigde. Nu roept ze ook de individuele burger op om een extra inspanning te leveren.

“Ik plak er geen cijfer op, maar doe een oproep om je contacten te beperken tot het gezin en één of enkele vrienden”, zegt Berx. “En bij dat contact met vrienden hou je ook het best afstand, niet knuffelen of kussen dus.” Berx drukt de Antwerpenaar ook op het hart om thuis te blijven als hij of zij zich ziek voelt.

“En zeker als je positief hebt getest op COVID-19: hou je dan alsjeblieft aan je thuisisolatie”, zegt ze. “Vergelijk het met iemand die aids heeft en dan onveilig seksueel contact heeft, die maakt zich eigenlijk schuldig aan slagen en verwondingen. Bij bewust onder de mensen gaan als COVID-positieve is dat in feite ook zo. Ook aan ouders: laat je kinderen niet op speelpleintjes rondhangen als ze positief zijn.”

