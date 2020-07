Om de clash tussen Limburg en West-Vlaanderen te openen, zetten we meteen twee zwaargewichten in de boksring. Karl Vannieuwkerke is columnist bij De Krant van West-Vlaanderen, Stijn Meuris pent zijn bevindingen wekelijks in Het Belang van Limburg. In vijf ‘W-vragen’ proberen ze de titel van Mooiste Provincie binnen te rijven. “We hebben een luchtbrug tussen west en oost nodig!”