Remco Evenepoel reageert laconiek na lof voor ander 17-jarig toptalent: “Na een dubbel op BK, EK en WK kunnen we eens praten”

Op zijn 17e wordt hij nu al the next big thing in de wielersport genoemd. Cian Uijtdebroeks staat in de belangstelling van zowat het hele peloton en wordt in sommige media meteen “de nieuwe Remco Evenepoel” genoemd. En dat is Evenepoel - zelf amper 20 - niet ontgaan. De renner van Deceuninck – Quick-Step deelde dan ook een prikje uit aan het adres van Uijtdebroeks.