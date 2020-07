De 10 mooiste wandelingen van het land: avontuur langs de Maas

Maaseik -

Veldleeuweriken, visdiefjes, aalscholvers, ijsvogels en reigers. Het Limburgse RivierPark Maasvallei is het walhalla voor vogelaars. Maar je komt ook bevers en grazende paarden tegen op het traject dat Michaël Cassaert in Kessenich uittekende. Het is een van de routes in zijn boek Avontuurlijk wandelen in Vlaanderen dat weldra verschijnt.