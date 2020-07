Demi Lovato is verloofd: “Ik heb mij nog nooit zo geliefd gevoeld”

Na een donkere periode ziet de toekomst er rooskleurig uit voor Demi Lovato. De 27-jarige zangeres, die in het verleden kampte met een eetstoornis en alcoholprobleem, gaat trouwen met haar vriend Max Ehrich (29). “Ik heb mij nog nooit zo geliefd gevoeld”, schrijft de Amerikaanse bij een romantische foto op Instagram.

“Toen ik nog een klein meisje was, noemde mijn vader mij altijd zijn ‘kleine maatje’”, gaat de zangeres verder. “Dat mag misschien vreemd klinken zonder het zuidelijke accent erbij maar voor mij was het logisch. Vandaag sta ik op het punt om iemand anders zijn partner te worden.” Ook schreeuwt ze haar liefde voor Ehrich van de daken. “Ik wist dat ik van je hield op het moment dat ik je voor het eerst ontmoette. Ik voel me onvoorwaardelijk geliefd en je zorgt ervoor dat ik de beste versie van mezelf ben.”

Eind maart maakte Lovato per ongeluk hun relatie bekend toen ze opdook in een filmpje van Ehrich. Het koppel bevestigde nadien hun relatie en stappen dus binnenkort in het huwelijksbootje. Wanneer het huwelijk zal plaatsvinden, is voorlopig niet bekend.