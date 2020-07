Loonse Café Coureur wil hotspot worden voor fietsers Slapen als een renner, fietsen als een toerist

Borgloon -

Waar de koers koning en de fietser keizer is! Het Limburgse Café Coureur heeft dat als slogan, mét een uitroepteken. Het café-restaurant-hotel in Kerniel (Borgloon) opende in oktober vorig jaar, kreeg corona als zware hindernis, maar wil nu dé Vlaamse hotspot worden voor iedereen die graag fietst. Een test. Wij resideerden in kamer 119, naar het rugnummer waar Johan Vansummeren Parijs-Roubaix mee won.